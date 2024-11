Quem foi melhor? O raio-X de Corinthians x Palmeiras em suas próprias casas

Há, no entanto, uma vantagem de gols marcados para o alviverde, que balançou as redes 20 vezes na Neo Química Arena e foi vazado em 19 oportunidades.

Já o Palmeiras leva a melhor no Allianz Parque com um placar mais elástico de 6 a 4, além de três empates.

Apesar disto, uma das derrotas palmeirenses acabou com título corintiano do Paulistão em pleno Allianz. Em abril de 2018, a equipe de Fábio Carille venceu por 1 a 0 e ficou com o troféu após as penalidades máximas.

A Neo Química Arena recebeu mais jogos em relação ao Allianz Parque. O motivo é que o estádio alviverde é palco também de shows, e o clube precisa mandar o dérbi em outros locais — recentemente, por exemplo, a Arena Barueri foi utilizada.

Neo Química Arena - 19 jogos