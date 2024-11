Por que queda na Sul-Americana foi uma 'eliminação dupla' no Corinthians?

Derrota praticamente enterrou chance de alvinegro disputar Copa do Brasil Imagem: JUAN MABROMATA / AFP

O título da Sul-Americana havia virado uma alternativa, já que um brasileiro campeão do torneio também tem direito a disputar o mata-mata nacional. O Cruzeiro, no entanto, é o único postulante à vaga, já que fará a final com o Racing, da Argentina, no próximo dia 23.

A única chance corintiana ainda viva, pelo menos de acordo com a matemática, está em terminar o Brasileirão no G6 — ou G9, se os vencedores da atual Copa do Brasil, Sul-Americana (só com título do Cruzeiro) e Libertadores terminarem no top 6. O problema é que o Corinthians ocupa a 15ª colocação e briga contra a zona de rebaixamento.

O time de Ramón Díaz tem 35 pontos, enquanto o São Paulo, que está em 6°, soma 51 pontos — restam sete rodadas, ou 21 pontos em disputa, até o fim da competição. Já o Vasco, atual 9° colocado, tem 43 pontos. Mesmo com um improvável G9, portanto, a vaga é extremamente complicada.

De acordo com a UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o Corinthians tem 0,003% de chance de alcançar o G6. Este número pode zerar já na segunda-feira (4), quando o alvinegro encara o vice-líder Palmeiras.