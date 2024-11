Luxuoso mausoléu de Pelé não emplaca e recebe poucos curiosos em Santos

Camisa utilizada por Pelé no seu mausoléu em Santos Imagem: Lucas Musetti Perazolli/UOL

Aval do Rei

O mausoléu foi criado no ano de 2017 e contou com a aprovação [e pitacos] de Pelé. O espaço foi finalizado dias antes do Rei falecer. Pelé não chegou a conhecer pessoalmente.

A ideia inicial de Pelé era ser sepultado em seu lóculo do nono andar, de frente para a Vila Belmiro e ao lado de familiares, mas ele foi convencido sobre o mausoléu pelo argentino Pepe Altstut, dono do Memorial e também já falecido. O empresário foi um dos melhores amigos do Rei.

Pelé decidiu pelo Memorial Necrópole Ecumênica em 2003. O local é o maior cemitério vertical do mundo. O Rei garantiu o nono andar, mas hoje está no mausoléu que fica no primeiro andar. Na parte do museu de veículos, está um Mercedes Benz S-280, carro doado pela montadora ao jogador em 1974 depois do milésimo gol.