Corinthians: Ramón fica na corda bamba e tem Dérbi de altíssimo risco

A direção entende que o time devia estar produzindo mais após a chegada de reforços. A equipe mostra sinais de reação, mas a gestão tinha a expectativa de chegar à final de pelo menos uma das copas que disputava.

Por fim, a permanência na Série A continua sendo inegociável. E uma vitória sobre o rival dentro de casa é a resposta esperada pela diretoria após a queda dolorida na Argentina.

A responsabilidade é sempre do treinador, como sempre falei desde quando cheguei aqui. A única coisa que me pediam era que nos salvássemos. Montamos uma equipe competitiva que foi bem em duas Copas. Chegamos às semifinais. Queríamos a final, mas não conseguimos. Faz parte do jogo. Faz três meses que temos uma equipe completamente nova. Pudemos trabalhar, mas jogamos a cada três dias. Estamos contentes com o que fizemos. Competimos até o último minuto. Tivemos uma grande chance de fazer 2 a 0, mas não pudemos fazer Ramón