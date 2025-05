Real sofre, mas bate Celta com dois de Mbappé e adia definição de Ancelotti

O resultado também adia a definição de Ancelotti sobre seu futuro para depois do clássico. O treinador, alvo da seleção brasileira, afirmou que só anunciará seus próximos passos ao final do Espanhol e um tropeço do Real hoje deixaria o Barcelona com a chance de confirmar o título justamente no clássico da próxima semana, com três rodadas de antecedência.

O Real volta a campo daqui uma semana para encarar o Barcelona em jogo que pode encaminhar ou redesenhar o título espanhol. A partida está marcada para domingo (11), às 11h15 (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys. Se o Barça vencer, abre sete pontos em relação ao vice, já o Real pode diminuir a diferença para apenas um ponto.

Como foi o jogo

A partida começou aberta, com Real sofrendo para criar e Celta com a melhor chance. Os primeiros minutos foram de "ataque contra ataque", com ambas as equipes apostando em velocidade e jogadas laterais. A melhor chance, porém, veio em bola parada do Celta, obrigando Courtois a fazer uma bela defesa. Do outro lado, os merengues tiveram posse de bola, mas mostraram muita dificuldade para criar jogadas, especialmente com um Mbappé isolado na frente.

Celta recuou, e o time merengue abriu o placar em jogada ensaiada. Após início ousado, o Celta se encolheu no seu campo, montou uma linha de cinco e segurou os donos da casa até os 33 minutos, quando Guller acertou uma bomba após tabela em escanteio curto e colocou o Real na frente.

Mbappé apareceu após 'milagre' de Courtois, e Real foi para o vestiário com 2 a 0. O Celta se lançou ao ataque para tentar o empate, e deixou o corredor livre para o Real Madrid contra-atacar. E foi exatamente neste roteiro que Mbappé partiu livre pela direita, atravessou o campo e só parou na entrada da área, quando finalizou para fazer o segundo.