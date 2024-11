Bodão: Garro 'pecou' e falhou feio na eliminação do Corinthians

Bodão destacou que Garro teve a chance de mudar a história do jogo quando o Corinthians vencia por 1 a 0, mas tentou resolver sozinho.

Aos 22' do primeiro tempo, o Depay, que não está bem fisicamente, mas tecnicamente sabe jogar, ele meteu uma bola para o Garro fazer o gol. O Garro entra livre na frente do goleiro e tem o Yuri Alberto [do lado]. Se ele toca, o Yuri faz o gol e 2 a 0 muda completamente.

Numa final que você começa ganhando por 2 a 0, a questão psicológica fica muito favorável. Mas não, o Garro, que vem mal nos últimos jogos, cansado, chuta em cima do goleiro. É um erro que o treinador não tem culpa. Marco Antônio

