MP de Minas pede banimento da Mancha Verde por dois anos após emboscada

É fato público e notório que as desavenças entre as torcidas organizadas vêm, ao longo dos anos, causando severos transtornos à ordem pública e insegurança à sociedade, pois a escalada do conflito não cede, mesmo diante das reiteradas punições administrativas às referidas entidades. O problema, portanto, ultrapassa os limites da violência desportiva, necessitando de atuação estatal típica de combate à criminalidade organizada. Fernando Abreu

O MPMG também cobra a criação de um cadastro nacional para torcedores suspensos ou impedidos de frequentar eventos esportivos. O promotor também fez uma cobrança aos clubes para que sejam tomadas medidas internas para que torcidas ligadas às práticas violentas sejam proibidas de usar materiais com o símbolo de sua marca.

A Federação Mineira de Futebol tem até 72 horas para responder à recomendação do MPMG.

Veto em São Paulo e pedido de prisão de líderes

A Mancha Verde está proibida de entrar em estádios de São Paulo após a emboscada contra um ônibus com integrantes da Máfia Azul, organizada do Cruzeiro, no último final de semana. Em outra ponta da investigação, a Polícia Civil de São Paulo pediu a prisão temporária do presidente e do vice da organizada, além de outros quatro integrantes, por envolvimento no ataque.

O veto à presença da torcida em jogos foi determinado pelo MP-SP, e a decisão já foi acatada pela FPF (Federação Paulista de Futebol). Em comunicado, a FPF informou "atender integralmente a recomendação para que seja proibida a entrada, nos estádios de futebol do Estado de São Paulo, de qualquer indumentária e objetos (faixas, bandeiras etc.) que identifiquem os associados da torcida organizada" Mancha Verde.