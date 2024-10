Polícia diz que já identificou parte dos envolvidos na emboscada de torcida

Nesta terça-feira (29), a Polícia Civil comunicou a identificação de parte dos envolvidos na emboscada de torcedores do Palmeiras contra cruzeirenses, que ocorreu no início da manhã do último domingo (27). As autoridades, porém, não informaram o número de suspeitos já denominados.

A investigação

O incidente que aconteceu no início da manhã de domingo (27) envolveu cerca de 120 torcedores de Palmeiras e Cruzeiro. O caso foi inicialmente registrado na Delegacia de Mairiporã, que apreendeu imagens de monitoramento e solicitou exames de IML às vítimas.

Uma parte dos responsáveis pelas agressões que mataram um homem e feriram outros 17 foi identificada pela Polícia Civil do estado de São Paulo.