Vasco vive drama, mas bate Bahia em noite de cinco gols; São Paulo agradece

Jogadores dão trabalho para Claus. O 2° tempo começou bastante diferente em relação à etapa inicial, e as faltas truncaram um duelo até então veloz em São Januário. Em meio às chegadas mais fortes e às reclamações com Raphael Claus, Thaciano e Maicon receberam amarelo por faltas em Payet e Lucho Rodríguez, respectivamente.

Ademir nas redes. O Bahia usou a velocidade, veneno usado pelo Vasco no início do embate, para deixar o clima tenso nas arquibancadas do estádio carioca. Em contra-ataque, Everton Ribeiro acionou Thaciano, que chutou e viu Léo Jardim espalmar com o pé — a bola, no entanto, sobrou limpa para Ademir, que cabeceou de maneira eficiente: 3 a 2.

Discussão entre vascaínos e drama até o fim. Os minutos finais ficaram marcados por uma discussão acalorada entre dois jogadores dos mandantes: Payet e Léo Jardim. Eles não fizeram questão de disfarçar a insatisfação e bateram boca na frente de Claus, que deu amarelo ao meia. O Bahia tentou aproveitar a tensão para empatar, mas não conseguiu o gol até o apito final — Rafael Ratão, já nos acréscimos, foi o responsável pela última chance nordestina, mas parou em Léo Jardim e, no rebote, mandou para fora.

FICHA TÉCNICA

VASCO 3x2 BAHIA

Data e horário: 28 de outubro de 2024, às 21h (de Brasília)

Competição: 31ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Marcelo Carvalho Van Gasse

VAR: Rafael Traci

Cartões amarelos: Galdames, Maicon, Payet (VAS); Gabriel Xavier, Thaciano (BAH)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Emerson Rodríguez (VAS), aos 11 min do 1° tempo; Payet (VAS), aos 17 min do 1° tempo e aos 31 min do 1° tempo; Lucho Rodríguez (BAH), aos 41 min do 1° tempo; Ademir (BAH), aos 30 min do 2° tempo

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maicon e Piton; Mateus Carvalho (Jair), Galdames e Payet (Sforza); Puma Rodríguez (Maxime Dominguez), Emerson Rodríguez (Maxsuell Alegria) e Rayan (Alex Teixeira). Técnico: Rafael Paiva