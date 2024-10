Rodri exalta Espanha e afirma: 'Me disseram que o futebol ganhou'

Eleito melhor jogador do mundo no Bola de Ouro, o meio-campista Rodri exaltou a Espanha, seu país de origem, e citou alguns compatriotas que nunca venceram o prêmio de melhor do mundo. Ele falou à transmissão oficial do evento, organizado em parceria com a France Football.

O que ele falou?

Vitória do futebol espanhol. "Quero citar os companheiros de time porque o futebol é um esporte coletivo. É muito especial, sem você, eu não teria conseguido. Estou no melhor time do mundo, quero agradecer também à seleção, ao técnico que confia em mim. O Carvajal sofreu a mesma lesão que eu e também merecia estar aqui ganhando a Bola de Ouro. O Lamine vai ganhar no futuro também. É uma vitória do futebol espanhol, é uma recompensa a todos os jogadores que nunca ganharam, como Xavi, Iniesta, Casillas, Busquets. Muitos amigos me escreveram e disseram que o futebol ganhou."

Rodri citou outros jogadores da seleção espanhola após ganhar Bola de Ouro Imagem: Jonathan Moscrop/Getty Images

Agradecimentos especiais. "Foi uma noite incrível para mim. Tenho muito a agradecer. Quero agradecer à Uefa e à France Football por estar aqui de novo. Quero agradecer a quem votou em mim. É um dia muito especial para mim, minha família e meu país. Quero agradecer a pessoa mais importante que tenho na minha vida, que é minha namorada. Faz oito anos que estamos juntos e, sem ela, não teria sido a mesma trajetória. Quero agradecer a minha família por todos os valores que me passaram, pelo tanto que me ajudaram, para me tornarem o homem que eu sou hoje."