Memphis vê confiança em alta após vitória e pede Corinthians mais ofensivo

Autor do gol da vitória do Corinthians sobre o Cuiabá, Memphis Depay acredita que o resultado vai dar mais confiança ao Timão na sequência do Campeonato Brasileiro. Foi a primeira vez em dois meses que a equipe paulista deixou a zona de rebaixamento após o fim da rodada.

O que aconteceu

Na saída de campo, Memphis, que balançou a rede em cobrança de pênalti, destacou que espera um desempenho melhor do ataque alvinegro nas próximas partidas. Na última rodada, o Timão goleou o Athletico-PR por 5 a 2. O holandês marcou de falta.