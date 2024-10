Filho de Dudu impressiona na base do futsal do Palmeiras; veja os lances

E a categoria do Pedro, filho do Dudu, jogando pelo futsal do Palmeiras pic.twitter.com/FzRSBe18To -- INFOS Palestra (@Infos_palestra) October 28, 2024

"Igualzinho ao pai", "Fenômeno igual ao pai" e o "raio caiu duas vezes no mesmo lugar" são alguns comentários de torcedores na publicação. O garoto já tem mais de 135 mil torcedores no Instagram.

Em março do ano passado, Pedro assinou o primeiro contrato com o Palmeiras e disse que sonhava em seguir o mesmo caminho do pai. O acordo era de iniciação esportiva, válido por um ano e foi renovado. Por ser menor de 14 anos, ele não pode assinar um contrato de vínculo profissional com o clube — como é previsto na legislação brasileira.

Pedrinho também joga no time de campo do Palmeiras da categoria.