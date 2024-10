Bola de Ouro: Narrador é único brasileiro a votar e foi chamado após rachão

Cleber Machado é o representante no Brasil na votação do Bola de Ouro há mais de 15 anos, e sua entrada no júri internacional do prêmio veio de maneira curiosa.

Cleber Machado, do Brasil

O narrador vota no prêmio desde 2007, quando jornalistas não europeus foram incluídos na cerimônia da France Football. Curiosamente, aquele ano foi o último em que o Brasil teve o vencedor do prêmio de melhor do mundo, com Kaká sendo escolhido. Antes disso, jogadores que não atuavam na Europa também não eram contemplados na premiação.

Ele foi chamado para compor o júri depois de uma partida de futebol entre jornalistas em São Paulo. O francês Arnaud Pierre Courtadon, que trabalhava na Gazeta Esportiva e também para a revista que organiza o prêmio, participava dos "rachões" da Aceesp (Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo) e fez o convite. Cleber começou na Gazeta e na época já era um dos principais nomes das transmissões da Rede Globo.