Auxiliar exalta Corinthians em 'jogo do tudo ou nada': 'Estaríamos mortos'

O auxiliar Emiliano Díaz não poupou adjetivos para definir a importância da vitória do Corinthians sobre o Cuiabá, em confronto pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira (28). Na visão dele, o confronto foi de "tudo ou nada" na trajetória do Timão contra a degola.

O que aconteceu

Segundo Emiliano, o Corinthians precisava vencer o Cuiabá não só para continuar vivo na briga contra o rebaixamento, mas também para tornar possível a "virada de chave" da equipe alvinegra. Sem o resultado, a equipe "estaria morta" faltando apenas sete rodadas para o fim do campeonato.