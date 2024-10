Tem jogo do Corinthians hoje (26/10) no Brasileirão?

O Corinthians volta a campo pelo Campeonato Brasileiro na segunda-feira (28). O confronto será contra o Cuiabá, às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal.

O que aconteceu

O Alvinegro entrou em campo na quinta-feira (24) pela semifinal da Copa Sul-Americana e ficou no empate com o Racing (ARG) em 2 a 2. Brasileiros e argentinos decidem a vaga na final na quinta (31).

Os visitantes precisam vencer o Cuiabá para deixar a zona do rebaixamento. Com 32 pontos, a equipe de Ramón Díaz está na 17ª colocação. José Martínez e Yuri Alberto vão cumprir suspensão e não ficam à disposição do treinador argentino.