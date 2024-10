Corinthians adia em um mês prazo para decidir se acata plano de recuperação

A reportagem apurou que durante o novo prazo a diretoria planeja discutir as metas que a empresa deve atingir para receber uma parte de sua remuneração. Porém, o trato prevê que essa definição ocorra em sessenta dias da assinatura, período que já teria vencido.

O acordo tem validade até 31 de dezembro de 2026. A Comissão de Justiça do Conselho sugeriu a rescisão por entender que o trato tem cláusulas ruins para o clube. Outra queixa é em relação a um suposto conflito de interesses pelo fato de a Alvarez & Marsal ter prestado assessoria para o grupo que criou a LFU (Liga Forte União). O Corinthians se alinhou com a LFU na venda de direitos de transmissão do Brasileirão. A empresa e o clube descartam a existência de conflito.

Procurado, o clube informou que não se manifestaria.