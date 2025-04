CBF define datas, horários e locais dos jogos da terceira fase da Copa do Brasil; veja detalhes

No dia 30 de abril, o Palmeiras visita o Ceará, na Arena Castelão, às 19h30. No mesmo dia, o Corinthians vai até Novo Horizonte para duelo contra o Novorizontino, às 21h30, no Estádio Jorge Ismael de Biasi. Na volta, o Verdão recebe o Vozão, no Allianz Parque, no dia 22 de maio, às 19h30. Já o Timão decide com o Tigre do Vale na Neo Química Arena, às 21h30 do dia 21 de maio.

O Santos, por sua vez, entra em campo no dia 1° de maio e duela com o CRB, às 18 horas, na Vila Viva Sorte. Depois, o Peixe visita o time alagoano, no dia 22 de maio, às 21h30, no Estádio Rei Pelé.

Confira os detalhes dos jogos de ida:

29 de abril (terça-feira)

Internacional x Maracanã-CE - 19h - Beira-Rio, Porto Alegre (RS)



Retrô-PE x Fortaleza - 19h - Arena Pernambuco, S. Lourenço da Mata (PE)