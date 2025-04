Corinthians demite técnico Ramón Díaz após derrota para o Fluminense; veja detalhes

O argentino e sua comissão chegaram ao Corinthians em julho do ano passado para substituir António Oliveira. Ao todo, foram 60 jogos à beira do gramado, com 31 vitórias, 16 empates e 13 derrotas.

Ramón Díaz deixa o comando técnico do Corinthians. Nesta quinta-feira (17), o Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento de Ramón Díaz do cargo de técnico da equipe. Também deixam o clube os auxiliares Emiliano Díaz, Bruno Urribarri e Osmar Ferreyra, além do... pic.twitter.com/zw2CWdMxUG ? Corinthians (@Corinthians) April 17, 2025 O técnico deixa o comando do Corinthians com um troféu conquistado: o Campeonato Paulista de 2025, em cima do arquirrival Palmeiras, que encerrou um jejum de seis anos sem títulos do Timão. Na Série A, porém, a equipe ocupa a 13ª colocação na tabela, com apenas quatro pontos. Na Sul-Americana, ainda teve péssimo início e não esta nem na zona de classificação aos playoffs.