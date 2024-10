Briga de torcidas de Atlético e River tem 2 detidos e argentinos escoltados

Classificação e jogos Libertadores

A confusão aconteceu a 120km da capital mineira, local da partida. Imagens que circulam nas redes sociais mostram argentinos sendo espancados no meio da rua.

Um deles fraturou o nariz e foi roubado. Segundo o comunicado da Polícia Militar de Minas Gerais ao UOL, a ocorrência está em andamento.

Militares do 23º BPM e da 7º Cia PM realizaram a escolta dos argentinos. No total, são três ônibus de torcedores do River Plate que partiram de Divinópolis a caminho da Arena MRV.

Na data de ontem (21), em Divinópolis (MG), ocorreu uma agressão seguida de roubo de torcedores do Atlético-MG contra torcedores do River Plate. A Polícia Militar iniciou as diligências para localizar, identificar e prender os autores. Nessa data de hoje foram presos dois autores que fazem parte de uma torcida organizada. A Polícia Militar não irá tolerar esse tipo de conduta e haverá sempre uma pronta resposta. Segue o rastreamento para tentar identificar os demais autores

Capitão Sales, da Polícia Militar de Divinópolis (MG)

Os argentinos pararam em Divinópolis e frequentaram bares da cidade antes da briga. Vídeos mostram eles cantando pelas ruas da cidade.