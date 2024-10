Torcedores de Atlético-MG e River Plate entram em conflito em Divinópolis-MG

Alguns torcedores do Atlético-MG e do River Plate, da Argentina, entraram em conflito na madrugada desta terça-feira. A confusão aconteceu no município de Divinópolis, localizado a 120km de Belo Horizonte, onde as equipes se enfrentam, às 21h30 (de Brasília), pela partida de ida da semifinal da Copa Libertadores, na Arena MRV.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver dois argentinos sendo espancados por um grupo de atleticanos. De acordo com a Itatiaia, a Polícia Militar foi acionada e divulgou que um torcedor do River Plate teve o nariz quebrado.

Ainda de acordo com o veículo mineiro, nesta segunda-feira, um ônibus de torcedores argentinos chegou a Divinópolis, no interior do estado de Minas Gerais. Apesar de estar localizada a 120km da capital, onde a partida será disputada, os visitantes se hospedaram no Hotel River Palace e passaram o dia em bares na região.