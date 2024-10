Flamengo: Gerson é o melhor jogador atuando hoje no Brasil, diz Casão

Gerson tomou conta do meio de campo e foi o cara do Flamengo na classificação para a decisão da Copa do Brasil, após segurar empate contra o Corinthians com um jogador a menos. A avaliação é do colunista Walter Casagrande, no Fim de Papo - Prorrogação.

Segundo Casão, o meia do Flamengo e da seleção brasileira foi fundamental para cadenciar o ritmo do jogo e esfriar o ímpeto do Corinthians na Neo Química Arena. Para o colunista do UOL, Gerson mostrou que é hoje o melhor jogador do futebol brasileiro.