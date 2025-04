Escalação: Memphis treina com bola e pode reforçar Corinthians no clássico contra o Palmeiras

O Corinthians está pronto para o Derby. Na tarde desta sexta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, o elenco alvinegro fez o último treino e encerrou a preparação para o clássico contra o Palmeiras, válido pelo Campeonato Brasileiro.

Os jogadores abriram as atividades desta sexta-feira com um trabalho de força na academia e, em seguida, rumaram ao gramado do CT para o aquecimento. Já em campo, o elenco realizou um exercício tático de enfrentamento sob o comando do técnico Ramón Díaz.

Os desfalques do Corinthians para o clássico começam, justamente, à beira do gramado. Ramón Díaz, expulso na vitória contra o Vasco, terá que cumprir suspensão. Além disso, outros quatro jogadores devem ficar de fora do duelo: Rodrigo Garro (tendinopatia patelar no joelho direito), Hugo Souza (lesão muscular de grau 2 na coxa direita), Angileri (contusão muscular na coxa esquerda) e Gustavo Henrique (incômodo na coxa direita).