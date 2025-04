Yuri Alberto mira liderança do Brasileiro e quer Corinthians atento no Derby: "Temos que ter cuidado"

O Corinthians tem um compromisso importante neste fim de semana. O Timão visita o Palmeiras na tarde deste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Artilheiro do Corinthians na atual temporada, Yuri Alberto tem castigado o Palmeiras recentemente. Nos últimos seis jogos contra o rival, o camisa nove anotou quatro gols. O último gol, inclusive, foi o da conquista do Paulista, que encerrou um jejum de seis anos sem títulos do Alvinegro.

Provável titular em mais um Derby com a camisa do Corinthians, o atacante destacou a importância do clássico e revelou o objetivo da equipe: alcançar a liderança do Brasileirão. Neste momento, o Timão é o segundo colocado, com quatro pontos, e só está atrás do Inter pelos critérios de desempate.