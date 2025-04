Yuri Alberto cobra Corinthians 'concentrado e focado' contra Palmeiras

Yuri exaltou também a área ofensiva o rival, e pregou cuidado com as beiradas do rival: "Tem grandes jogadores ali. Temos que ter bastante cuidado, principalmente pelas laterais do campo. Estamos focados em trabalhar nisso, nos nossos defeitos técnicos, defensivos. Em todos os defeitos. Ter trabalhado nisso durante a semana foi muito importante para nós", concluiu.

O Corinthians realizou seu último treino para o confronto nesta sexta-feira, com trabalho de força na academia e exercício de enfrentamento, sob os comandos de Ramón Díaz.

O técnico do Timão, porém, não estará presente na partida, após ter sido expulso na vitória do Corinthians sobre o Vasco, na segunda rodada. Esta será a segunda vez que o auxiliar Emiliano Díaz comandará a equipe titular do Corinthians, após ter substituído Ramón contra o Atlético-GO, pelo Brasileirão do ano passado.