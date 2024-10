Perto de voltar, Alisson é chave no São Paulo de Zubeldía e números provam

O São Paulo não é o mesmo time desde o dia 17 de julho. Naquela noite, o Tricolor venceu o Grêmio por 1 a 0 com gol de Lucas e assistência daquele que escancararia sua importância na equipe justamente ficando fora dela por lesão: o meia Alisson.

O aproveitamento do São Paulo do técnico Luis Zubeldía despenca sem o meia. O Tricolor conquistou menos pontos, marcou menos gols e sofreu mais desde a lesão do jogador.

O Tricolor disputou 18 jogos com Alisson em campo desde a chegada de Zubeldía e teve um aproveitamento de 74% dos pontos. Sem ele, o número despenca para 49% em 23 partidas.