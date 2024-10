Quem é a nutricionista que conquistou o coração de Igor Jesus, da seleção

Angélica, conhecida como "Lika" em suas redes sociais, trabalha como nutricionista esportiva e destaca a convivência com o marido jogador como parte de sua experiência.

Atualmente moro em Dubai, nos Emirados Árabes, juntamente com meu marido que é atleta profissional de futebol. A experiência de conviver com o dia a dia e rotina de um atleta integrada com meu conhecimento proporciona resultados reais e satisfatórios.

detalhou ela em seu site profissional, não atualizado desde a vinda do casal para o Rio, em julho de 2024

Em seu perfil no Instagram, onde tem pouco mais de 6 mil seguidores, ela compartilha suas viagens pelo mundo e suas idas a estádios para prestigiar o marido.