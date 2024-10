RMP: Com lesão no jelho, De La Cruz pode precisar de cirurgia no fim do ano

Durante o Fim de Papo desta quinta (17), o comentarista Renato Maurício Prado disse que De La Cruz tem um problema sério e crônico no joelho desde a Copa América.

RMP afirmou que o Flamengo tem negado o problema para não ter que operar o jogador imediatamente - o clube gostaria de fazê-lo apenas no fim do ano. O jornalista argumentou que o fato de De La Cruz não ser relacionado para o jogo contra o Fluminense mesmo tendo jogado menos que Arrascaeta pela seleção confirma que há algo errado com ex-meia do River Plate.