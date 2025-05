Transmissão ao vivo de Palmeiras x São Paulo pelo Brasileirão: veja onde assistir

O São Paulo é o único invicto, mas está longe das primeiras posições. O Tricolor vem de um empate com o Fortaleza pela competição.

Equipes entraram em campo pela Libertadores no meio da semana. O Palmeiras ganhou o Cerro Porteño por 2 a 0, mesmo placar da vitória do São Paulo diante do Alianza Lima.

Palmeiras x São Paulo -- Campeonato Brasileiro 2025