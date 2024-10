Corinthians: Gabi Zanotti mostra ônibus precário cedido pela Conmebol

A meia Gabi Zanotti, do Corinthians, se revoltou diante das condições do ônibus cedido pela Conmebol para o duelo da equipe contra o Olimpia, ocorrido no sábado (12) pela Libertadores Feminina e vencido pelas brasileiras no Paraguai.

O que aconteceu

A jogadora publicou diferentes defeitos na estrutura no veículo, disponibilizado pela entidade no retorno do Estádio Ypané rumo ao hotel onde estão concentradas as atletas.

Alguns assentos rasgados chamaram a atenção. Ao menos três poltronas registradas por Zanotti estavam deterioradas.