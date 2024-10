Renovações, pré-temporada e reforços: o que Flamengo planeja para 2025

As eleições no Flamengo vão fazer o planejamento para 2025 demorar um pouco mais para ser executado. Entre as prioridades do futebol para o ano que vem, além de novos nomes para comandar o dia a dia, o clube também terá renovações importantes, pré-temporada e contratações para debater antes do início da próxima temporada.

O que aconteceu

O comando do futebol vai mudar. Independentemente de quem vença a eleição, Marcos Braz está de saída do Flamengo. A situação de Bruno Spindel ainda é indefinida, mas ele fica se Dunshee for eleito. Mesmo assim, os candidatos já estão se movimentando para definir os nomes que serão indicados ao cargo da vice-presidência, mas ainda preferem não falar publicamente.

O nome de Filipe Luís também precisará ser validado por quem for eleito. Sendo confirmado, o treinador pode dar início ao planejamento da equipe para o ano que vem. Se for mantido, ele terá voz ativa para a montagem do elenco. A eleição acontece um dia após o fim do Campeonato Brasileiro.