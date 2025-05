São Paulo segue sem vencer Fortaleza desde que Vojvoda assumiu o rival

O São Paulo não conseguiu quebrar o longo tabu de jamais ter vencido o Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda nesta sexta-feira. Desde que o treinador argentino assumiu o comando do Leão do Pici, o Tricolor tem tido uma enorme dificuldade de superar o rival.

Passado o empate sem gols, em pleno Morumbis, nesta sexta-feira, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo soma seis derrotas e cinco empates em 11 jogos contra o time cearense sendo comandado por Vojvoda.

O Fortaleza com o treinador argentino à beira do gramado ostenta um aproveitamento de 69,7% contra o São Paulo. O Leão do Pici marcou 14 gols e sofreu apenas sete nesses 11 jogos.