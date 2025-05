'Prefiro só ganhar ou perder', diz Zubeldía após novo empate do São Paulo

O técnico Luis Zubeldía lamentou mais um empate do São Paulo no Brasileirão. Após a sexta igualdade em sete jogos na competição, o treinador argentino disse mais de uma vez que preferiria que o futebol tivesse só vitórias ou derrotas.

A sequência de empates não era o que queríamos. Gosto mais de algumas vitórias e até derrotas do que empatar. Não gosto de empatar [...] São muitos empates. Eu preferia perder ou ganhar do que empatar, ter uma sequência de vitórias e de derrotas. No final, os números somam mais.

Luis Zubeldía

O que mais ele disse?

Pênaltis perdidos contra Fortaleza e Sport. "Perdemos um pênalti em momento chave. O primeiro tempo foi complicado, encontramos os espaços com os jogadores mais rápidos no segundo. Os jogos com o Fortaleza são sempre duros. Lamentavelmente, perdemos dois pênaltis neste campeonato, onde acho que poderiam nos ter levado a uma situação melhor. Acontece. Creio que todos fazem um esforço enorme e por pequenos detalhes não temos mais pontos."