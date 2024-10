Corinthians faz 2 a 0 no Olimpia e vai à semifinal da Libertadores feminina

O Corinthians bateu o Olímpia pelas quartas de final da Libertadores feminina por 2 a 0, em Assunção, no Paraguai. A equipe alvinegra dominou as adversárias e avançou à semifinal da competição.

A equipe do Parque São Jorge é a atual campeã do torneio e briga pela quinta taça continental. Por outro lado, o Olímpia nunca avançou às semis da Libertadores feminina.

Depois do apito final, jogadoras do Olímpia iniciaram confusão com as adversárias. Em retaliação, a goleira corintiana, Letícia, direcionou gestos obscenos às paraguaias. As comissões técnicas precisaram entrar no campo para conter a briga. Durante a partida, os times já estavam com os ânimos à flor da pele, o que resultou em expulsão na equipe do Corinthians.