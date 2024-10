Terreno pro Fla e mais: qual a relação da reeleição de Paes com o futebol?

Eduardo Paes foi reeleito prefeito do Rio de Janeiro ainda no primeiro turno, com 60% dos votos. Na campanha, o político teve como uma de suas principais plataformas estreitar relações com as diretorias dos quatro principais clubes da cidade — com atenção especial ao Flamengo, que vislumbra ganhar um estádio próprio.

Flamengo: desapropriou terreno para estádio

Eduardo Paes viabilizou terreno para construção do estádio do Flamengo Imagem: Paula Reis / Flamengo

Paes desapropriou o terreno do Gasômetro, onde estádio do Flamengo deve ser construído. Ele fica na região central do Rio e pertencia à Caixa Econômica Federal.