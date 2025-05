Vasco x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do jogo da sétima rodada do Brasileirão

As equipes ocupam partes distintas na tabela do Brasileirão. O Palmeiras é o vice-líder, com 13 pontos, um de distância do Flamengo, primeiro colocado. Ao todo, a equipe tem quatro vitórias, um empate e uma derrota. O Vasco está em 11° lugar, com sete pontos a um de distância da zona de rebaixamento. Até o momento, o time carioca tem duas vitórias, um empate e três derrotas.

Para esta partida, o técnico Abel Ferreira tem a expectativa de contar com dois retornos: do lateral direito Mayke e do meio-campista Raphael Veiga. Ambos avançaram no processo de transição física nesta semana e treinaram normalmente com o elenco na preparação para o jogo.

Por outro lado, seguem como baixas o zagueiro Micael (entorse no tornozelo esquerdo), o lateral Marcos Rocha e o atacante Bruno Rodrigues, ambos em transição física.

Do lado do Vasco, o Interino Felipe Loureiro tem três baixas confirmadas para o confronto com o Palmeiras. São eles: Payet (lesão no joelho), Maurício Lemos (fratura na costela), Estrella (transição física) e David (cirurgia no joelho).

No meio de semana, ambos os times tiveram compromissos pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Palmeiras venceu o Ceará, por 1 a 0, no Castelão, enquanto o Vasco empatou por 1 a 1 com o Operário-PR, no Germano Kruger.

Palmeiras e Vasco se enfrentaram pela última vez em setembro de 2024, pela 27ª rodada do Brasileirão. Na oportunidade, o Verdão venceu por 1 a 0, com gol de Flaco López, também no Mané Garrincha.