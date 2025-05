Flu vira no último lance do jogo e afunda Sport na lanterna do Brasileiro

Cano fora - O atacante Germán Cano foi ausência e assim ficará por tempo indeterminado. Ele sofreu uma lesão no joelho esquerdo diante do Aparecidense, pela Copa do Brasil, e não tem previsão de retorno.

Classificação e jogos Brasileirão

Próximos jogos - O Fluminense visita o San José, da Bolívia, na quinta, pela Libertadores. Já o Sport volta a campo somente no domingo, quando recebe o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro.

O jogo

Fluminense e Sport proporcionaram um bom primeiro tempo no Maracanã. O Tricolor tinha o controle do jogo, mas sempre que o Rubro-Negro ia ao ataque, chegava com perigo. A defesa do time carioca deixava muitos espaços quando a equipe avançava, e foi assim que os pernambucanos aproveitaram tanto no gol de Pablo como num chute cruzado de Barletta e a bola na trave de Atencio. O Flu, por sua vez, teve dois grandes lances para empatar: num chute de Canobbio que o goleiro Caíque França fez milagre e numa cabeçada de Arias embaixo da trave que foi para fora.

Na etapa final, o Fluminense passou a pressionar mais e, mesmo não tendo uma apresentação de qualidade, chegou ao gol de empate com Serna. A igualdade no placar, porém, não fez o Tricolor subir de produção, apesar de seguir em cima do adversário. Já o Sport perdeu o ímpeto nos contra-ataques, fazendo que o resultado não se alterasse.

Gols e lances

Pablo abre o marcador - O Sport abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo quando Lucas Lima foi lançado, fez um jogo de corpo na esquerda e cruzou na medida para Pablo, que de cabeça fuzilou o gol de Fábio.