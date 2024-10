Após ser vice, ex-jogador do Flamengo é eleito prefeito pelo PT em MG

Carreira política após deixar os gramados. Após de aposentar em 2014, Léo iniciou sua trajetória no ramo com o cargo de secretário de Esportes no primeiro mandato do ex-prefeito Zé Maria Barros (PSB) entre 2017 e 2020.

Em 2020, Léo Medeiros foi o vice-prefeito da chapa vencedora na reeleição de Zé Maria. Agora, o ex-jogador terá Dr. Fernando Coimbra (PT) como vice.

Quem é Léo Medeiros?

Meio-campista, Léo Medeiros deu seus primeiros passos no futebol na base do Cruzeiro. O maior destaque veio no Ipatinga, quando a equipe virou sensação ao vencer o Campeonato Mineiro de 2005 e se destacar na Copa do Brasil em 2006, chegando à semifinal.

Chegada ao Flamengo ao lado de Ney Franco. Assim como outros atletas do clube mineiro, Léo Medeiros também foi contratado pelo rubro-negro em 2006. Além dele, o treinador ainda contou no mesmo período com Diego Silva, Walter Minhoca e Paulinho.