Como máquina que simula altitude pode potencializar jovens do São Paulo

Quando você diminui a fração inspirada de oxigênio no organismo do atleta, isso desencadeia uma série de adaptações no corpo dele que permitem corpo e músculo utilizarem o oxigênio de um modo mais eficiente. O atleta que tem maior eficiência nesse uso de oxigênio muscular consegue se recuperar mais rapidamente de estímulos de alta intensidade, como por exemplo no jogo de futebol durante sprints. O atleta consegue sustentar mais sprints repetidos.

Danilo Marcelo Leite do Prado, doutor em fisiologia do esporte

Máquina que simula efeitos da altitude adquirida pelo São Paulo Imagem: Pedro Ungheria/UOL Esporte

O doutor Danilo Prado faz parte da equipe do nutrólogo Eduardo Rauen, que trabalha com mais de 200 atletas, entre eles Lucas Moura, Bruno Guimarães e Gabriel Martinelli. Os dois e o restante da equipe vão trabalhar em conjunto para fornecerem planos individualizados para os atletas de Cotia.

Observamos que a grande parte dos atletas no Brasil têm uma ineficiência nesse uso de oxigênio pelo corpo, e isso aumenta o nível de desgaste deles durante os jogos, até mesmo na recuperação. Então é uma linha bem interessante que vamos aplicar no laboratório de estudos de metabolismo. Essa é a minha linha de pesquisa, estudamos isso há mais de 20 anos.

Por enquanto, não há previsão de tal máquina ser adquirida também para o CT da Barra Funda. No entanto, se o laboratório do CT de Cotia produzir resultados, há a possibilidade de levar a tecnologia também ao profissional.