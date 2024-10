Lesões embaralham seleção, e Ederson admite: 'Temos que mostrar mais'

Os próprios problemas com lesão. "Nessa última temporada tive algumas lesões que me apertaram um pouco, principalmente a do globo ocular. Era o final do campeonato, disputa por título. Perder a Copa América foi muito complicado. Pude descansar, esvaziar a cabeça junto com a minha família".

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

Ederson, da seleção brasileira Imagem: Rafael Ribeiro/CBF

O que mais Ederson disse

Treino maior do Dorival

"Primeiro dia, jogadores ainda no jetlag pelas viagens longas. Treino foi mais tático, posicional, com finalizações e a nossa parte defensiva. Todos sabemos do momento que vivemos. Temos muitos jogadores jovens, desfalques e temos que dar a volta por cima. Os desfalques geram oportunidades e todos precisam aproveitar".

Mudanças do jeito de jogar com Ederson no gol?