Flamengo renovar com Gabigol seria um absurdo, dispara Mauro Cezar

O colunista Mauro Cezar Pereira criticou no UOL News Esporte desta terça-feira (8) a declaração de Marcos Braz sobre uma possível renovação de contrato de Gabigol. Segundo ele, não tem cabimento discutir isso agora, ainda mais diante da fase técnica do atacante.

'Um absurdo!': "O vice-presidente Marcos Braz fez uma analogia entre um casamento em crise, que os dois querem se separar, mas ninguém tem coragem, com a relação do Flamengo e do Gabigol. O que é um absurdo, isso é uma piada. Um dirigente vir a público falar sobre esse assunto, sendo um jogador caríssimo, cuja renovação se acontece onera tremendamente os cofres do clube, que já fez investimentos elevados esse ano para reforçar seu elenco, como se fosse uma brincadeira, como se fosse uma piada, como se fosse um casamento. Não tem nada a ver, é relação profissional. Isso é uma relação de trabalho, não é casamento".

'Não tem o cabimento discutir a renovação de Gabigol': "Há quem diga que o Braz sonhava amealhar alguns votos aí de Gabizetes na eleição. Não deu certo. Foi um fracasso nas urnas. Não se elegeu. Nem chegou perto disso. Não se reelegeu o vereador. Agora tem eleição para presidente do Flamengo. Será que os sócios do Flamengo que votam para presidente tem só esse carinho pelo Gabriel? Será que alguns vão querer votar nele? O fato é que não tem o menor cabimento discutir a renovação de contrato, ainda mais nas bases que foram divulgadas, de um jogador que não joga nada há dois anos e não jogou nada com o Felipe Luiz, isso é uma cascata, isso é uma falácia, isso é mentira. Em dois jogos, o que ele fez?".