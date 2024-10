Conselho do Vasco vota contas de Salgado e debate venda da SAF para 777

No caso de Campello, a comissão investiga uma auditoria contratada na gestão de Jorge Salgado. Na época, o objetivo era "analisar e esclarecer as informações contidas no relatório Stoneturn, além de dar continuidade às diligências apuratórias, visando identificar as condutas e seus autores para adoção de medidas cabíveis".

Classificação e jogos Brasileirão

Balanço atrasado aponta aumento da dívida em R$ 212 milhões

A diretoria do atual presidente Pedrinho divulgou o balanço com mais de três meses de atraso. Nele, consta o apontamento de um aumento da dívida do clube associativo em R$ 212 milhões. O documento ainda indica uma dívida da associação com a Vasco SAF de cerca de R$ 30 milhões.

No balanço consta também uma carta de Pedrinho com duras críticas à administração de Salgado, tanto na gestão financeira como no processo de venda para a 777 Partners.

Salgado se defende e acusa Pedrinho de 'inflar o passivo'

Jorge Salgado divulgou uma extensa carta em 6 de setembro se defendendo do balanço. Ele acusa Pedrinho de utilizar das mesmas práticas de presidentes passados.