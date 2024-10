Jesus decide, Botafogo dispara na liderança e deixa Athletico à beira do Z4

Luiz Henrique perde duas boas chances - Faltou capricho ao atacante alvinegro em duas oportunidades: uma no fim do primeiro tempo e outra no início do segundo. Aos 37 da etapa inicial, Savarino lançou o "Pantera Negra", que invadiu a área, chutou cruzado, mas a bola saiu. Já aos cinco da etapa final, ele recebeu lançamento dentro da área, dominou e chutou forte, mas foi parado com uma bela defesa do goleiro Mycael.

Athletico reage - O Athletico-PR reagiu e teve duas boas chances em chutes de fora da área: uma aos 23 do segundo tempo, com João Cruz, onde a bola passou rente à trave, e outra aos 27, com Mastriani, que John fez boa defesa.

Um balaço no travessão! - Aos 28, Savarino recebeu na intermediária e resolveu experimentar. O chute saiu um balaço que explodiu no travessão de Mycael.

ATHLETICO 0 X 1 BOTAFOGO

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

Competição: Campeonato Brasileiro (29ª rodada)

Data e hora: 5 de outubro de 2024, às 16h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Sousa (SP)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

Cartões amarelos: Madson, Kaíque Rocha (ATH); Gregore, Danilo Barboza, Tiquinho Soares (BOT)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Igor Jesus, aos 13 minutos do primeiro tempo (BOT)

Athletico: Mycael, Madson, Kaíque Rocha, Gamarra (João Cruz) e Esquiavel; Gabriel (Praxedes), Erick e Zapelli (Nikão); Cuello (Julimar), Cannobio, Mastriani (Di Yorio). Técnico: Lucho González.