Escalação do Santos: Cleber comanda último treino antes de estrear contra o CRB

O Santos encerrou, nesta quarta-feira, a sua preparação para enfrentar o CRB, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Esse será o primeiro jogo de Cleber Xavier no comando da equipe.

O técnico conta com uma grande lista de desfalques. Neymar e Barreal estão tratando lesão muscular. Já Zé Rafael e Soteldo estão em transição física. O volante passou por cirurgia na coluna e o atacante estava com um edema muscular na coxa.

Bontempo e Thaciano iniciaram a transição física nesta tarde. O garoto sofreu um edema no músculo adutor da perna esquerda, enquanto o ex-Bahia estava com uma inflamação no tendão de Aquiles da perna esquerda. Os meio-campistas ainda treinam sem contato com o restante do elenco e ficam de fora do compromisso contra os alagoanos.