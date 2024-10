Como funciona o fundo que promete salvar as finanças do São Paulo

O São Paulo anunciou na última quarta-feira (2) a criação de um fundo de investimentos que o clube acredita ser sua salvação financeira.

O que aconteceu

O "Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios São Paulo Futebol Clube" vai proporcionar mais de R$ 200 milhões aos cofres do Tricolor. O dinheiro será usado para sanar as dívidas de curto prazo e com juros mais altos.

O Conselho de Deliberativo aprovou a criação do fundo por 185 votos a favor e 40 contra. A operação é inédita no continente no meio do futebol.