Quanto o São Paulo vai faturar com shows de Bruno Mars no Morumbis?

O cantor Bruno Mars fará uma série de seis shows nas duas próximas semanas no Morumbis e o São Paulo estima lucrar pelo menos R$ 12 milhões com as apresentações. O valor é um extra do contrato previamente assinado com a Live Nation.

O Tricolor tem direito à participação em ações de marketing relacionadas ao evento, além de porcentagem de alimentação e bebidas comercializadas durante os shows.

Não há um valor fechado que o clube irá receber, pois depende do faturamento com os itens citados. A estimativa, no entanto, é de que o montante fique entre o dobro e o triplo dos R$ 6 milhões que o São Paulo faturou com o Coldplay no ano passado.