Astro dos Chiefs, namorado de Swift 'fura' NFL e reclama de calor do Brasil

Segundo previsão do tempo, fará mais calor em Kansas City do que em São Paulo terão no dia 5 de setembro, data da partida. A média histórica das condições meteorológicas da cidade do Missouri, nos EUA, traz máxima de 29ºC e mínima de 18ºC, de acordo com o AccuWeather. Já as temperaturas na capital paulista estão previstas entre 22ºC e 11ºC.

Gramado polêmico

Funcionário do Philadelphia Eagles tira grama da chuteira de jogador durante jogo da NFL no Brasil Imagem: Pedro Vilela/Getty Images

Seu irmão, Jason, detonou a condição do gramado da Neo Química Arena no primeiro São Paulo Game. Travis preferiu não entrar na polêmica, mas fez caretas enquanto dizia: "O campo"

A propósito, o campo esteve atroz no ano passado", disse Jason. "Foi visivelmente ruim, os narradores ficaram falando: 'eles estavam escorregando por todo o lugar'. Era um campo ruim. Só para que você saiba, use seus sete pregos. O estádio é bom, apesar do gramado no ano passado. Espero que melhorem isso.

Jason Kelce

O campo do estádio do Corinthians foi alvo de críticas durante Eagles x Packers e virou polêmica. A NFL vem tratando o tema internamente para evitar que novas repercussões negativas se repitam na edição deste ano.