Árbitro de Fluminense x São Paulo toma punição do STJD e é suspenso

O árbitro Paulo César Zanovelli, que comandou o polêmico Fluminense 2x0 São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, tomou punição do STJD e foi suspenso após sessão realizada nesta quinta-feira (3).

O juiz ficará 15 dias suspenso. Ele acabou punido por unanimidade em julgamento da 5ª Comissão Disciplinar do STJD.

Zanovelli havia sido denunciado por "deixar de observar as regras da modalidade", que consta no artigo 259 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva).