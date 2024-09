Como Abel vê tempo como 'arma' do Palmeiras na disputa pelo Brasileiro

De maneira bem-humorada, Abel citou que tem aproveitado para conhecer São Paulo. "Tenho mais tempo para desfrutar da vida, para conhecer novos amigos, ir a novos restaurantes, coisas que poucas vezes fui aqui em São Paulo. Estou começando a conhecer São Paulo, e isso pode ser perigoso (risos). É uma cidade maravilhosa".

Rival na briga pelo Brasileiro está envolvido na Libertadores. Líder do Brasileiro, com um ponto à frente do Palmeiras, o Botafogo se divide também na disputa com a competição continental — vai disputar a semifinal com o Peñarol, do Uruguai.