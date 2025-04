João Fonseca diz que quer enfrentar Djokovic na estreia em Roland Garros

Ex-número 1 do mundo, o sérvio é o recordista de títulos de Grand Slam, com 24 taças. Ele detém as principais marcas históricas do circuito masculino e ocupa atualmente o quinto posto do ranking. Para Fonseca, seria oportunidade de ouro enfrentar um rival com tantas conquistas na bagagem. "Eu adoraria enfrentar o Djokovic na primeira ou segunda rodada. Eu tentaria jogar meu melhor tênis, o resultado não importaria, eu apenas me divertiria."

Fonseca afirmou também que sua meta para sua primeira campanha como profissional em Roland Garros é alcançar a terceira rodada, fase que antecede às oitavas de final. "Estou crescendo rapidamente. Um dos meus objetivos é chegar à terceira rodada de um Grand Slam. Talvez seja em Roland Garros? Eu jogo bem no saibro, nasci no saibro, cresci no saibro, me sinto confiante", disse o carioca.

O brasileiro reiterou que sua maior meta é alcançar o topo do ranking. Mas ressaltou que tem um "caminho longo" até lá. "Minha meta para o futuro é ser o número 1, esse é o sonho, mas sei que ainda há um longo caminho a percorrer. Tenho de trabalhar ainda mais, passo a passo. Preciso ter mais experiências, como essa. Roland Garros será minha primeira entrada direta em um Grand Slam. Tudo isso me ajuda a me desenvolver, a evoluir, além de fazer o trabalho necessário. Acho que essa é a maneira de atingir os objetivos mais altos."