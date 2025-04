Simone Biles põe em xeque participação nos Jogos de Los Angeles: 'Sinto meu corpo envelhecendo'

Maior estrela das últimas edições das Olimpíadas, nas quais conquistou 11 medalhas, sendo sete delas de ouro, a ginasta Simone Biles não está certa de que competirá nos Jogos de Los Angeles, em 2028, uma competição que, para ela, "parece tão distante".

A ginasta mais condecorada de todos os tempos afirmou ter outras prioridades, como passar mais tempo com a família e com o marido, Jonathan Owens, safety da equipe de futebol americano Chicago Bears, e disse sentir que seu corpo não é o mesmo.

"Estou realmente tentando aproveitar a vida, passar um tempo com meu marido, apoiá-lo em seus jogos, viver minha vida como mulher", disse a ginasta ao jornal francês "L'Equipe", em entrevista publicada nesta terça-feira. "Conquistei muito no meu esporte. Para eu voltar, teria de me empolgar muito", acrescentou.